Şef Özlem Mekik'ten ve SuperFresh'den Özel Aşure Tarifi

SuperFresh ünlü Şef Özlem Mekik'le aşure ayına özel, geleneksel mutfak kültürümüzün vazgeçilmez tatlarından biri olan özel bir aşure tarifi hazırladı. Bu özel tarifle yapılacak aşure; tadı, kıvamı ve görüntüsünün yanı sıra direkt kullanıma hazır “SuperFresh Haşlanmış Kuru Fasulye” ve “SuperFresh Haşlanmış Nohut”la pratik bir şekilde hazırlanabilecek. SuperFresh sayesinde nohut ve kuru fasulyenin bir gün önceden suda bekletilip saatlerce haşlanması tarih olurken; aşure, salata ve yemekler çok daha kısa sürede hazırlanabilecek.

SuperFresh “Haşlanmış Kuru Fasulye” ve “Haşlanmış Nohut”la çok daha kolay ve pratik hazırlanabilen aşurenin tarifi ve yapılışı ise şöyle:

Malzemeler

500 gram buğday

1 su bardağı SuperFresh Haşlanmış Kuru Fasulye

1/2 su bardağı SuperFresh Haşlanmış Nohut

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı dolmalık fıstık

8 adet kuru kayısı

8 adet kuru incir

1 çay bardağı fındık

1 /2 adet orta boy yeşil elma

1 adet orta boy portakal

2 adet karanfil

2 su bardağı toz şeker

2 adet çubuk tarçın

6 su bardağı sıcak su (yaklaşık)

Üzeri için:

1 su bardağı ayıklanmış nar

1/2 çay bardağı file badem

1/2 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı dut kurusu

1/2 çay bardağı dolmalık fıstık

1/2 çay bardağı Hindistan Cevizi

10 adet çubuk tarçın

10 adet çilek

10 adet kurutulmuş portakal ya da limon dilimi

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Hazırlık Aşamaları:

Bol suda yıkadığınız aşurelik buğdayı düdüklü tencerede 30 dakika haşlayın. Bol suda yıkadığınız kuru kayısı ve kuru incirleri küçük küpler halinde doğrayın, dut kurusunu, kuru üzümü ayrı ayrı kaplarda su ilavesiyle 10 dakika kadar haşlayın.

Yeşil Elmaları dört eşit parçaya bölün, sonra çekirdekli kısımlarını çıkartın, kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Portakalı ortadan ikiye bölüp suyunu sıkın. 4 su bardağı suyu derin bir tencerede kaynatın. Kaynayan suyun içerisine şekeri karıştırın. Şekerin erimesini sağlayın.

Kaynayan şekerli sıcak suyun içerisine önceden haşladığınız buğdayı ekleyin bir taşım kaynatın. Suya nişastasını bırakmaya başlayan ve haşlandıkça açılmakta olan buğdayın pişme derecesini kontrol edin. Dibinin tutmaması için aralarda karıştırın.

SuperFresh Haşlanmış Nohutu ve SuperFresh Haşlanmış Kuru Fasulyeyi, kaynamakta olan buğdaya ekleyin.

Aşurenin temel malzemeleri olan SuperFresh Haşlanmış Kuru Fasulye ve SuperFresh Haşlanmış nohutu ve buğdayı bir arada bir taşım kaynattıktan sonra eksilen suyu iki su bardağı sıcak su ile tamamlayın.

Kıvam, rengini bozmaması ve ilk diriliklerini atmaları için ayrı ayrı kaplarda kısa süre haşladığınız kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı, kuru dutun suyunu süzdükten sonra aşure tenceresine alın. Portakal suyunu da tencereye ekleyin.

Doğranmış elmayı ilave edin. Aroma vermesi için karanfili, fındığı, dolmalık fıstığı, çubuk tarçını ekleyin. Tüm malzemeyi aralarda karıştırarak 30 dakika kadar kaynatın. Kıvamının fazla koyu olması durumunda sıcak su eklemesi yapın.

Süsleme Aşamaları:

Kuş üzümlerini ve dut kurusunu ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın ve süzün.

Servis kaselerine aldığınız aşureleri; nar taneleri, tarçını, dolmalık fıstığı ve çekilmiş ceviz içini, hindistan cevizi, toz tarçın, çubuk tarçın, kurutulmuş portakal dilimi, taze çilek ve file badem ile süsleyin.

Tarif Bilgileri:

Pişirme Süresi: 50 dakika

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Porsiyon Sayısı: 10 kişilik