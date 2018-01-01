Sefaköy’de doğalgaz patlaması

İstanbul Küçükçekmece Dinar Sokakta yapılan kazı sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yükseğe çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı patlamada, 1 araç yanarken 4 katlı bir binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesiyle yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri yanan araçta ve çevrede soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan bina içinde bulunan vatandaşlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken vatandaşların yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Patlamanın olduğu yerde çalışmalarına devam eden ekiplerin incelemesi sürüyor.

Volkan Kayalar