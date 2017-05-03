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Sefaköy’de minibüs kazası: 6 yaralı

Sefaköy’de kontrolden çıkan minibüsün bir araca çarparak refüje çıkması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sefaköyde minibüs kazası: 6 yaralı

03 Mayıs 2017 09:20
Sefaköy'de kaza! 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Sefaköy gümrük yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece-Altınşehir hattında çalışan Sulhattin Özkan yönetimindeki yolcu minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 TN 5485 plakalı araca çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle refüje çıktı. Kazada minibüs şoförü Özkan aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada toplam 6 kişinin yaralandığı belirlenirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Volkan Kayalar
 


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