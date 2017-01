"İçinde bulunduğumuz bu dönemde her türlü ayrımcılığa, hakaret içeren paylaşımlardan sakınmalıyız. Dönem birlik ve beraberlik dönemidir. Zaten istedikleri bizi parçalamak ve bölmek. Bunun ekmeğine yağ sürecek sanatı, futbolcu, ünlü işadamı, herkesin paylaşımlarına dikkat etmesi gerekir. Barbaros Şansal'dan bir Türk vatandaşı olarak şikayetçi oldum ancak saldırılara da karşıyım. Hukuk devletindeyiz herşey hukuk çerçevesinde olmalı. Söz konusu vatan. T.C. vatandaşı hakkında kimse bu şekilde konuşamaz. Ben T.C. hakkında bu şekilde konuşan birinin yargılanmasını istedim. Özellikle bu süreçte ülkemize sahip çıkmalıyız. Bir Türk vatandaşı olarak tepkimi ortaya koyup şikayetçi oldum. Bu tarz saldırılar birlik ve beraberliğimize, devletin mahremine, ona duyulan güvene kasteder. Ancak terör bir taraftan çekerken,biz de farklı taraftan çekersek birbirimizi, olan bize olur, koparız insanlıktan. Evet çok hassas bir dönemden geçiyoruz hepimiz. Canımız yanıyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Öfkemizi yenmeliyiz. Bizi bize böyle düşman ediyorlar. Ben Devletime güvendim ve bunun hukuk yoluyla cezalandırılmasını istedim. Barboros Şanşal şikatim üzerine bugün tutuklandı. Her vatandaşa, her işadamına buradan sesleniyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğini tehlikeye atan, küfreden insanlara öfkeyle karşılık vermek yerine, her biriniz devletinize güvenerek şikayetleriniz hukuk yoluyla yapın. Ülkenize sahip çıkın!"