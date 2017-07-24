Şeftalinin kebabını yaptılar

2. Tahtalı Şeftali Festivali ilgi gördü. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol mensupları festival alanını gezerek hem halkla, hem de üreticilerle sohbet edip, Tahtalı’nın meşhur şeftalilerden tattı. Mustafa Bozbey, “Nilüfer, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında, tarım zenginliğiyle de önemli bir bölge. Nilüfer Belediyesi olarak bu zenginliği dünyaya tanıtmakta kararlıyız. Nilüfer, inciri, enginarı, biberi, kavunu, karpuzu, zeytini ve şeftalisi başta olmak üzere birçok ürüne, verimli topraklarıyla ev sahipliği yapıyor. Bizler de her zaman üreticilerimizin yanında olarak, bu tür etkinliklerle, yöresel ürünleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ne yazık ki, ülkemizde tarımsal üretim anlamında bir geriye gidiş yaşanıyor. Artık her şeyi ithal eder duruma geldik” dedi.



Üretimi artırmak istediklerini kaydeden Bozbey, “Bugün Tahtalı’nın ünlü şeftalisini bir kez daha görücüye çıkardık. Maksadımız 500 dekardaki şeftali üretimiyle, Nilüfer’in en çok şeftali üreten mahallesi olan Tahtalı’yı ülkemize ve dünyaya tanıtmaktır. Kalitesi ve ürün rekoltesiyle yüksek standarda sahip Tahtalı şeftalisinin tanıtımına katkı sağlamak için bugün burada yarışmaları düzenliyoruz. Ben “En İyi Şeftali Yetiştiricisi” ve “En Lezzetli Şeftali Yemekleri” yarışmalarına katılarak buna destek olan yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival düzenlenen iki ayrı yarışmayla renklendi. Şeftalili lezzetler yarışmasına katılan 11 kadın hünerlerini sergiledi. Şeftali ile yapılan yemeklerin ve tatlıların yer aldığı yarışmada birinci “şeftalili kuzu güveç” ile Özlem Dolan, ikinci “şeftalili kuzu sarma” ile Şerife Dolan, üçüncü de ‘”şeftali kebabı” ile Rahşan Başaran oldu.

Düzenlenen en iyi şeftali yetiştiricisi yarışmasında da üreticilerden İsmail İlgi birinci, Mehmet Oktay ikinci, Selahattin Derse de üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Yarışmaların ardından Nilüfer Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları ekipleri sahne aldı. 2. Tahtalı Şeftali Festivali’nin finalinde Gönül sahne aldı.