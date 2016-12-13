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ŞEGED Derneği’nden ADÜ Rektörü Bircan’a ziyaret

Türkiye Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği (ŞEGED), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.

ŞEGED Derneğinden ADÜ Rektörü Bircana ziyaret

13 Aralık 2016 08:25

Ziyarette ŞEGED Aydın İl Temsilcisi Naciye Avcı’nın yanı sıra Üniversitemizden mezun olan bir grup öğretmen adayı genç katıldı. Naciye Avcı, amaçlarının? ülkede yaşayan şehit ve gazi çocuklarının eğitim alanında eksik kaldıkları noktalarda, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun özel ders takviyesi sağlamak olduğunu söyleyerek, Bircan’dan destek istedi.

Rektör Bircan, çalışmalarından dolayı Avcı’ya ve bu uğurda emek vermiş tüm gönül elçilerine teşekkür ederek, "Eğitime gönül vermiş bireyler olarak, özellikle şehit ve gazi yakınlarının ihtiyaç duydukları noktalarda onlara destek olmak bizleri mutlu edecektir” dedi.

Etiketler: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Prof. Dr. Cavit Bircan, ŞEGED Derneği


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