Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla bugün saat 08.00 sıralarında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi içerisinde bulunan Sehi Ormanlık alanında bölücü terör örgütü mensuplarına ait görüntü alındığı ve bunun üzerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Ani yakın hava desteği kasamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklarla bugün saat 11.03 sıralarında söz konusu bölgede bulunan iki ayrı hedefin vurulması neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen barınma yeri ve sığınaklara taşınmak üzere bölgeye getirilen yaşamsal ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiştir. Ayrıca bugün 18.45 sıralarında Ford transit minibüs ile R.E. ölü, başından, kolundan yaralanan bilinci açık A.B. isimli şahıslar, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. Olaya ilişkin yapılan araştırmada ölen R.E. ve yaralı A.B'nin R.E'nin oğlu olan Şorej kod adlı D.E. isimli bölücü terör örgütü mensubuyla görüşmek maksadıyla Sehi bölgesine geldikleri, alanda teröristlerle bulundukları esnada uçakların bölgeyi bombalamasında R.E'nin hayatını kaybettiği, A.B'nin ise yaralandığı bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.