Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada yaralanarak helikopterle getirildiği Gaziantep'te şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz'un abisi Emniyet teşkilatında görevli bir polis. Ağabeyinin Şefi olan Polis Müdürünün Halit’in şehadetinden bir hafta önce Halit’in abisi vasıtasıyla kendisine gönderdiği sesli mesajda şunlar ifade edilmekte:

"Halit, Ulul emre itaat farzdır. Ulul emir sana oraya git demiş, sen de gitmişsin, Namaz kılmak gibi bir farzı yerine getiriyorsun. Cihatta olduğunu sakın unutma. Şeytanın senin niyetini bozmasına müsaade etme. Kimin kaderinde ne var bilinmez. Şeytan senin niyetini bozarsa sıkıntı yaşarsın. Cihat ediyorsun. Sizin gibi insanların kıymeti şimdi değil en az elli yıl sonra anlaşılacak. Teyemmüm abdesti bile olsa abdestsiz gezme."