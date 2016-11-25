Şemdinli'de önceki gün saat 15.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından askeri üsse doçka ile saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında konteyner içerisinde bulunan 20 yaşındaki Piyade Tankçı Er Oğuzhan Karaca ağır yaralandı. Bölgede operasyonlar yapılırken, ağır yaralanan Er Oğuzhan Karaca kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Şehit Piyade Tankçı Er Oğuzhan Karaca için memleketi Erzurum'da Narmanlı Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.

Şehidin anne ve babası naaşa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

