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Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu|

Hakkari Çukurca’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mayın patlaması sonucu şehit olan Samsunlu astsubayın acı haberi Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu|

06 Nisan 2018 17:11

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Şentepe bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu, Samsun’un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı İstikam Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan şehit oldu. Pehlivan’ın şehadet haberi Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından Gazipaşa Mahallesi’nde yaşayan şehidin babası Sadık Pehlivan ve diğer yakınlarına verildi. Acı haberi alan aile yıkıldı.
Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 1 yıl önce evlendiği ve iki kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Astsubay Tolga Pehlivan’ın yarın öğle namazını müteakip Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.  

Ahmet Şükrü Uluçay

 

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