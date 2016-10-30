Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, 1’inci Komando Tugayı unsurlarına Irak’ın kuzeyinden teröristlerce havan ateşi yapıldığını ve bu ateş sonucunda bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen hava taarruzlarına ilave olarak aynı bölgeye çok namlulu roketatar ve topçu atışlarının yapıldığı ve bu atışların sonucunda ilk tespitlere göre 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Çukurca'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 342, Hakkari genelinde ise toplam 476 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İlker Turak

ANKARA