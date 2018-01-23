Şehidin 13 yaşındaki kızından babasına son bakış

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Merkez Cezaevi timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, 4 Aralık 2017 tarihinde nöbet kulesi yakınındaki su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenmesi nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Uzman Çavuş Özden, hastanede 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehit Yılmaz Özden, memleketi Gaziantep'te öğle namazını müteakip Nakıboğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Gözünü babasının tabutundan alamadı

Dualarla son yolculuğuna uğurlanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracından indirildiği esnada, alanda bulunan 13 yaşındaki Büşra son kez babasına baktı. Büşra, babasının askerlerin omzundaki tabutuna uzun süre baktı. Şehidin annesi Döne, babası Halil, eşi Emine ve çocukları Merve, Büşra ve Gökalp ile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Bakan Fakıbaba da katıldı

Şehidin cenaze törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı. Fakıbaba, şehidin yakınlarına sarılarak, teskin etmeye çalıştı. Fakıbaba, şehit ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selam ve başsağlığı temennilerini iletti.

Cenazeye Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Eli Ekiyor şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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