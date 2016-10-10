Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Demirkuyu mevkiinde PKK’lı teröristlerin askeri üsse gerçekleştirdiği roketatarlı saldırıda şehit olan Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel’in Ankara Batıkent’te bulunan evine acı haber ulaştı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin eşi Bahtıgül Öncel’e acı haberi jandarma yetkilileri verdi. Batıkent İnönü Mahallesi 1777. Sokak üzerinde bulunan şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekletildi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Acı haberin ulaştırıldığı sırada evde şehidin eşi Bahtıgül Öncel ve 4 yaşındaki kızı Mine Öncel’in olduğu öğrenildi. Zonguldak’ın Devrek nüfusuna kayıtlı olan şehidin naaşının Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından memleketi Devrek’e götürüleceği öğrenildi.

Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel’in şehit düştüğü roketatarlı saldırıda 6 asker de yaralanmıştı.