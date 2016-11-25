Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun beraber yürüttüğü El Bab operasyonunda, gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Halit Topuz (25), Gaziantep’te kaldırıldığı hastanede şehit düşmesi sonucu, acı haber Denizli’de bulanan anne ve babasına ulaştırıldı. Oğullarının ağır yaralı olarak ameliyata aldıklarını öğrenen anne Şükran ve baba Yusuf Topuz fenalık geçirdi. Jandarma ekiplerinin oğullarının şahadet haberini vermesinin ardından anne Şükran ile baba Yusuf Topuz’un sinir krizi geçirdi. Topuz çifti, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisini kaldırıldı. Topuz çiftine yapılan müdahalenin ardından eve getirilerek, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Şehit Halit Topuz’un cenazesinin Gaziantep’ten Bitlis’in Ahlat ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, ailesinin ise uçak ile oğullarının cenaze töreni içi sabah saatlerinde Gaziantep’e götürüleceği belirtildi.

Medeni Topaloğlu