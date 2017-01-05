Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisinin çarptığı sahil güvenlik botunda şehit olan Er Sinan Göktaş'ın ailesine ev alınması için İzmir Valiliğinde protokol imzalandı. İmza törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun’un yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Memur, Nevvar Salih İşgören Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ve üyeler katıldı.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine değinen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Nevvar Salih İşgören Vakfı yöneticilerine sergiledikleri örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

“Sosyal yardımlaşma örneği gösterdiler”

Yapılan bu yardımlaşma ile şehit düşen Sinan Göktaş’ın ailesini de güzel bir yuvaya kavuşturarak şehidin hatırasının yaşatılacağına işaret eden Vali Ayyıldız, “Sinan Göktaş'ın ailesine güzel bir yardımlaşma örneği göstererek ev sahibi olmalarını sağladılar. Çok güzel sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdiler. Öncelikle hem vakfa adını veren hem de bu anlamda hayırlar yapmasına vesile olan Nevvar Salih İşgören büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Aynı şekilde şehitlerimiz de en güzel makamlardan olan şehitlik makamına ulaşarak, bizlerin kutsal bir emaneti olarak bu vatanı kanlarıyla sulamışlardır. Allah onlara da gani gani rahmet eylesin. Sosyal yardımlaşmanın en iyi örneğini gösteren bu vakfa ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu davranışın diğer vakıflara, herkese örnek olmasını diliyorum. İnşallah böyle hayırlı işlere her zaman imza atarız” diye konuştu.



Halil Karahan - Mihrap Düzöz

