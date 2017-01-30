Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ’ın saldırısında şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenazesi memleketi İzmir’in Menderes ilçesine getirildi. Şehit Uman Çavuş Ayhan Elmacı’nın cenaze namazına babası Salim Elmacı (47), kardeşleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin İzmirli katıldı. Şehidin babası Salim Elmacı, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Elmacı 3 yaşındayken iddiaya göre, evi terk eden annesi Cennet Özgüleç de cenaze törenine geldi. Oğlunun resmini öpüp koklayan Cennet Özgüleç daha sonra şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Annem ben geldim. Seni 3 yaşındayken bıraktım. Ben öleydim senin yerine. Bir kerecik koklayamadım. Annem 2 gün daha dayanamadın gelecektin yanıma" dedi. Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı’nın cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Bulgurca Merkez Camii’nde kılınırken, cenaze sonra Bulgurca Mezarlığı’na defnedildi.

(İHA)