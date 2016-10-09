Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma noktasına düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Özkan Altınok’un Şanlıurfa’da yaşayan annesine acı haber ulaştı. Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’ndeki eve giden yetkililer, acı haberi anne Ayten Çalışkan’a verdi. Yalnız yaşadığı öğrenilen anne sinir krizi geçirdi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Özkan Altınok’un bir ay sonra evleneceği belirtildi.

Şehidin anne ve babasının boşandığı, annesinin Şanlıurfa’da, babasının ise Adana’da yaşadığı öğrenildi. Şehit annesi Ayten Çalışkan, oğlunun cenaze törenine katılmak üzere Adana’ya gitmek üzere yola çıktı.