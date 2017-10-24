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Şehidin annesi, Cumhurbaşkanına gördüğü rüyayı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuş 26 yaşındaki Efe Osman Apaydın’ın ailesini telefonla aradı.

Şehidin annesi, Cumhurbaşkanına gördüğü rüyayı anlattı

24 Ekim 2017 14:30
Şehidin annesi, Cumhurbaşkanına gördüğü rüyayı anlattı - Tıkla İzle

Şırnak’ta yaralanarak gazi olduktan sonra tekrar birliğine döndükten sonra 23 Nisan 2017 tarihinde Bestler - Dereler bölgesinde şehit olan 2 çocuk babası jandarma uzman çavuş 26 yaşındaki Efe Osman Apaydın, babası Hasan Apaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aramasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Hasan Apaydın, “Gece 24.00’te telefon çaldı ilk önce açmak istemedim. Cumhurbaşkanımız ile görüşeceksiniz dediler ama ben inanmadım. Cumhurbaşkanı ‘Nasılsınız iyi misiniz’ deyince sesini tanıdım çok heyecanlandım. Ben konuşurken eşimin de konuşmasını istedim. Eşim, oğlumun şehit olmadan önce Cumhurbaşkanımızı rüyasında gördüğünü söyledi. Şehidimizin çocuklarını sordu bizimle en yakın zamanda görüşmek istediklerini söyledi. ‘Bir gece ansızın aradı’ çok mutlu olduk. Hem hüzün, hem sevinç yaşadık. Benim bir oğlu daha var gerekirse o da vatanı için şehit olur. Oğlum şehit olalı bugün 6 ay oldu. AK Parti İl Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanını rüyasında gördü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rüyasında gördüğünü gözyaşları içerisinde anlatan Ayşe Apaydın, “Cumhurbaşkanımız aradı, gördüğüm rüyayı anlattım. Oğlum şehit olmadan 2 ay önce evimize Cumhurbaşkanımız gelmiş. Sarıldım ben seni baba kadar, kardeş kadar seviyorum dedim. Sabah gelinimi aradım rüyamda gördüğümü anlattım gelinim de ‘Anne devlet büyüğünün evimize gelmesi çok iyi bir şey’ cevabı verdi. Hem mutluyum, hem acılıyım. Çünkü 6 ay bitti. Bir ‘anne’ demesini çok özledim. Ama vatan sağ olsun. Cumhurbaşkanımıza da 'sağ ol' dedim, 'bayrağımız göklerden inmesin, toprağımız bölünmesin' dedim, o da ‘Ezanlarımız susmasın’ dedi, 'inşallah' dedim” diye konuştu.

Yasin Esen 

 

 

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