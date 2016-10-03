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Şehidin baba evi ziyaretçi akınına uğradı

Dağlıca’da şehit düşen Er Orhan İrkarlı’nın Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki baba evi yakınlarının akınına uğradı. Patates tarlasında çalışmak için Sivas-Yozgat bölgesine giden anne ve babanın ise çocuklarının şehit düştüğünden haberi olmadığı öğrenildi.

Şehidin baba evi ziyaretçi akınına uğradı

03 Ekim 2016 19:47

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı patlatması sonucu şehit olan Er Orhan İrkarlı’nın Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Güzelpınar Mahallesi’ndeki babaevine giden yetkililer, aileye acı haberi verdi. Patates tarlasında çalışmak için Sivas-Yozgat bölgesinde olduğu öğrenilen şehidin annesi ve babasına acı haber verilemedi. Acı haber anne ve baba yerine dedesi ve amcasına verildi. Anne ve babaya ise çocuklarının yaralı olduğunun söylendiği ve yetkililerle birlikte Siverek’e gelmek için yola çıktıkları öğrenildi. Evin önünde sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletilirken, eve akın eden şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehidin yakınları evin etrafına ise Türk bayrakları astı.

Şehidin amcası İsmail İrkalı, yeğeni ile dün görüştüğünü söyleyerek, "Allah hepimize sabırlar versin, hepimizin şehidi" ifadelerini kullandı.

Şehidin dedesi Hacı Muhammed İrkalı da üzülmediğini belirterek, "Allah tüm Müslümanlara ve bize sabır versin. Başımız sağolsun, vatan sağolsun, üzülmüyorum" diye konuştu.

Evli ve bir çocuk babası olan Orhan İrkarlı’nın terhisine iki gün kala hain saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.


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