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Şehidin baba ocağı bayraklarla donatıldı

Suriye’de Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı’nın Kars’ın Susuz ilçesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehidin baba ocağı bayraklarla donatıldı

22 Aralık 2016 13:03

Ömercan Yekebağcı’nın şehit haberinin ardından baba ocağı vatandaşlarla doldu. Şehidin babası Zeki Yekebağcı’nın acısına ise Belediye Başkanı Murat Uray ortak oldu.
Acılarının tarifinin olmadığını belirten Başkan Uray, “Gerçekten üzüntü verici bir olay, aile ve bizler çok üzgünüz. Aile metanetli, vatan sağ olsun diyor. Gururlular, onurlular, şehit vermişler” dedi.
Başkan Uray, “Vatan sağ olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Söylenecek laf yok. Lafın bittiği yer işte burası” diye konuştu.
Öte yandan, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı’nın cenazesinin öğlenden sonra Kars’a getirilerek, havaalanında yapılacak törenin ardından Susuz’a gönderilmesi, burada ikindi namazını müteakiben toprağa verilmesi bekleniyor.
 

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: Suriye


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