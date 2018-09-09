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Şehidin baba ocağında yas!

Şehidin baba ocağında yas!
Şehidin baba ocağında yas!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesine giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Metehan İnaltekin'in Adana'daki ailesine acı haber verildi.

Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Aslankaraş mevkiinde üs bölgesine giden askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İnaltekin'in baba ocağına askeri yetkililer şehadet haberini verdi. 5 yıllık uzman çavuş olan ve 3 yıldır Hakkari'de görev yapan İnaltekin'in babası Salih İnaltekin'in haberi alınca rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Annesi Bahar İnaltekin'in ise sağlık görevlilerin müdahalesiyle ayakta durabildiği belirtildi.

Bu arada şehidin baba ocağına ve evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrakları asıldı. Şehidin biri kız 3 kardeşinin olduğu öğrenildi. 

Şehidin naaşının bugün saat 20.00'de Hakkari'de yapılacak olan askeri törenin ardından uçakla Adana'ya getirilip bir hastanenin morguna konulacağı, yarın ise öğle namazından sonra Sabancı Merkez Camii'nde yapılacak askeri törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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