Şemdinli'de Derecik beldesi Kilit Tepe askeri üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Piyade Tankçı Er Oğuzhan Karaca, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Erzurumlu şehidin acı haberi dün Erzurum Şükrüpaşa semtindeki ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Oğuzhan Karaca'nın Melek-Cihan Karaca çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi Van'da bugün sabah saatlerinde yapılan törenin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi. Şehidin naaşı Maraşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi yarın Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliğinde toprağa verilecek.

