Samsun Bafralı olan şehit Burak Perçin’in cenazesi Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Şehit askeri karşılama törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd.Albay, Ünsal Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, emniyet mensupları, askeri erkan, şehidin babası Erol, annesi Selime Perçin ve şehit yakınları katıldı.
Anne Selime Perçin’in feryatları yürekleri dağladı. Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Samsun’un Bafra ilçesine götürüldü.