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Şehidin cenazesi Ordu’ya getirildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün cenazesi memleketi Ordu’ya getirildi.


13 Ekim 2016 12:18

Şırnak’ta askerler ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Sercan Öklük şehit düşmüştü. Şırnak’tan askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün naaşını şehidin babası eski Hatipli Belde Belediye Başkanı Nihat Öklük, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, daire müdürleri ve şehidin yakınları karşıladı. Baba Nihat Öklük, askeri uçağa giderek oğlunun tabutuna sarıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba, cenaze aracına kadar tabuta eşlik etti. Metanetini korumaya çalışan Nihat Öklük, gözyaşlarına hakim olamayarak sık sık gözyaşlarını sildi. Şehidin cenazesi Fatsa Hükümet Konağı önündeki tören alanına götürüldü.

Metin Akyürek 

 


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