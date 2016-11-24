Türk Hava Yolları’na ait uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirilen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın cenazesini Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı J.Alb. Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Şehit Erdal Bolat’ın babası Durmuş Bolat ve kardeşi Sadık Emre Bolat ile yakınları karşıladı. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesinde şehidin babası ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehidin cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracı Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Alaçam ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedilecek. Şehit Erdal Bolat’ın bekar olduğu öğrenildi.