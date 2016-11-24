Diğer
Kategoriler

Şehidin cenazesi Samsun’a getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın naaşı memleketi Samsun’a getirildi.

Şehidin cenazesi Samsuna getirildi

24 Kasım 2016 21:07
Şehidin cenazesi Samsun’a getirildi - Tıkla İzle

Türk Hava Yolları’na ait uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirilen şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın cenazesini Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı J.Alb. Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Şehit Erdal Bolat’ın babası Durmuş Bolat ve kardeşi Sadık Emre Bolat ile yakınları karşıladı. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesinde şehidin babası ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehidin cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracı Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Alaçam ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedilecek. Şehit Erdal Bolat’ın bekar olduğu öğrenildi.

Etiketler: cenaze, Fırat Kalkanı Harekatı, Samsun, şehit


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç