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Şehidin cenazesinde feryatlar yürekleri dağladı

Mersin'de görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Er Sercan Ellek'in cenaze töreninde feryatlar yürekleri dağladı.

Şehidin cenazesinde feryatlar yürekleri dağladı

20 Kasım 2016 14:52
Şehidin cenazesinde feryatlar yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Mersin'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Jandarma Er Sercan Ellek'in naaşı, memleketi Balıkesir'e getirildi. Gümüşçeşme Mahallesi'nde binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehidin annesi Güler Ellek ve kardeşleri sinir krizi geçirirken, sözlüsü Elif Karaduman'ın feryatları ise yürekleri dağladı. Hakkı Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazına bir toplantıya katılmak üzere Balıkesir'e gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, protokol mensupları, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Çınarlıdere Mezarlığı'na götürülerek, burada defnedildi.

Hüseyin Tokmak 

 


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