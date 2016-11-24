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Şehidin daha bir hafta önce yeni bebeği olmuş

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan’ın Eskişehir’deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin daha bir hafta önce yeni bebeğinin olduğu detayı ise yürekleri dağladı.


24 Kasım 2016 12:26

Tunceli’de görev yaparken 5. Hudut Tugay Komutanlığı’nda geçici görevle katıldığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit düşen Özcan’ın şahadet haberi, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Küreci’nin makam şoförü olan baba Mehmet Özcan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde çalışan anne Melek Özcan’a iş yerlerinde verildi. Daha sonra acılı aile, askeri erkan eşliğinde Yıldıztepe Mahallesi Yardımcı Sokak’taki evlerine getirildi. Evlerine girişleri sırasında gözyaşlarına boğulan baba Mehmet Özcan, anne Melek Özcan ve şehidin kardeşi Ramazan Özcan’ın gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı. Ayrıca askerler tarafından evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba ocağına dev Türk Bayrağı asıldı.
Öte yandan şehidin daha bir hafta önce yeni bebeğinin olduğu öğrenilirken, Piyade Uzman Çavuş Özcan’ın naaşının memleketi Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi’nde yarın defnedilmesi bekleniyor. 

Kadir Çetin - Selim Kuşcu

Etiketler: Melih Özcan


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