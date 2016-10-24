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Şehidin evine taziye konvoyu

Eskişehirli Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Özer’in evine taziye konvoyu düzenlendi.

Şehidin evine taziye konvoyu

24 Ekim 2016 14:01

Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği tarafından Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Özer'in baba ocağına taziye konvoyu düzenlendi. Kartal Tepesi sokakta bulunan taziye çadırında taziyeleri kabul eden baba Mustafa Özer, duygusal anlar yaşadı. Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği Başkanı Hasan Akbaş, şehit babası ile sarılmanın iki tarafa da güç verdiğini söyledi. Başkan Akbaş, "Acının büyük olduğunu artık kimsenin söylemesine gerek yok. Bence bu acıyı anlatacak bir kelime de yok. Tek tesellimiz Murat kardeşimizin şehit olarak aramızdan ayrılmasıdır. Hakkını inşallah bizlere helal eder. Bu vatan için canını feda eden binlerce yiğitten sadece bir tanesi o. Şimdiye kadar çok babalar, anneler ve kardeşler ağladı. İnşallah bundan sonra hain terör bitirilecek ve herkes vatanımıza göz dikmenin ne bedele karşılık geldiğini görecek. İnşallah şehidimizin babası bizleri de evlat olarak görür. Onun emrindeyiz, her zaman yanındayız" dedi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: konvoy, şehit evi


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