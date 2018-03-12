Şehidin evine Türk bayrağı asıldı!

Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Güngören köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Ispartalı Uzman Çavuş Göksel Koç şehit olmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Ağrı Fırat Mahallesi'ndeki evinde eşine ve misafirliğe gelen annesine acı haber verildi. Haberi alan şehidin arkadaşları, yakınları ve komşularının akın ettiği eve Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Göksel Koç'un cenazesinin gece Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenecek törenle memleketi Isparta’ya gönderileceği öğrenildi.

Abdullah Söylemez

