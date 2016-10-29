Astsubay olan babasını ve annesini 1,5 yaşındayken bir kazada kaybettiği belirtilen şehidin astsubay olmak istediği, girdiği sınavda da başarılı olduğu öğrenildi.

Şehidin halası Mukaddes Yılmaz’a ve kardeşi Burak Yılmaz’a, Barboros Yılmaz’ın şehadet haberi, Erdemli Kaymakamı Osman Taştan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Bilgin Gökhan, Üsteğmen Sercan Türedi, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’dan oluşan heyet tarafından verildi.

Şehidin halası Mukeddes Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz, şehidin Erdemli veya Silifke ilçesine mi defnedileceğinin aile tarafından alınacak karar sonucu belirleneceğini söyledi.

Şehidin kardeşi Burak Yılmaz ise elinden ayırmadığı Türk bayrağıyla metanetini korudu.