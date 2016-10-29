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Şehidin hayat hikayesi yürek burktu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havanlı saldırıda şehit olan 3 askerden biri Barbaros Yılmaz’ın evine şehit ateşi düştü. Anne-babasını 1.5 yaşında kaybeden şehidi hayat hikayesi ise yürekleri burktu.

Şehidin hayat hikayesi yürek burktu

29 Ekim 2016 20:03

Astsubay olan babasını ve annesini 1,5 yaşındayken bir kazada kaybettiği belirtilen şehidin astsubay olmak istediği, girdiği sınavda da başarılı olduğu öğrenildi.

Şehidin halası Mukaddes Yılmaz’a ve kardeşi Burak Yılmaz’a, Barboros Yılmaz’ın şehadet haberi, Erdemli Kaymakamı Osman Taştan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Bilgin Gökhan, Üsteğmen Sercan Türedi, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’dan oluşan heyet tarafından verildi.

Şehidin halası Mukeddes Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz, şehidin Erdemli veya Silifke ilçesine mi defnedileceğinin aile tarafından alınacak karar sonucu belirleneceğini söyledi.

Şehidin kardeşi Burak Yılmaz ise elinden ayırmadığı Türk bayrağıyla metanetini korudu.


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