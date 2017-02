7 Haziran 2016 günü, Vezneciler'deki hain bombalı saldırıda şehit düşen Kadir Cihan Karagözlü’nün Gülçin Karagözlü, eşini kaybettikten 20 gün sonra hamile olduğunu öğrendi. Şehit eşinin emanetini karnında 9 ay taşıyan Gülçin Karagözlü, bugün doğum yaptı, şehit eşinin ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi.

Şehit eşi Gülçin Karagözlü ve ailesinin mutluluk ve hüzün gözyaşlarının yaşandığı hastane odasında gözyaşları sel oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit eşini yalnız bırakmadı.

“Babasının ismini vereceğiz”

Mutluluğu ve hüznü bir arada yaşayan şehidin eşi Gülçin Karagözlü, narkoz etkisi ile yaptığı açıklamada “Eşim şehit olduktan 20 gün sonra öğrendik. Haberi yok şuanda, hayırlısı olsun inşallah vatana, millete. Babasının adını vereceğiz” dedi.

Oğlunun yerine torununun emniyet müdürü olması için çaba harcayacağını söyleyen şehit polis Kadir Cihan Karagözlü’nün babası Zeki Karagözlü, “7 Haziran’da Vezneciler’de şehit olan 7 polis memurundan birisiydi benim oğlum. 9 aylık evliydi, şehit olduktan 1 hafta sonra gelinimizin hamile olduğunu öğrendik. İstanbul’dan buraya geldik, doğum gerçekleşmesi için. Bir oğlumuz olacak, oğlumuzun yerine onu da inşallah emniyet müdürü yapacağız. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Beye çok teşekkür ediyorum, bizi sahiplendiler. Çevik Kuvvetten Damla komiserime teşekkür ediyorum. Oğlumuzun ismini koyacağız. Onun gibi karakterli, düzgün bir insan olur. İnşallah oda babasının yolunda devam edecek” diye konuştu.

Şehidin annesi Mükerrem Karagözlü ise ”Çocuğum şehit oldu. Ankara’ya geldim. Çocuğumun bir oğlu oldu. Onun sevinciyle buraya geldim. Düşmanlar sevinmesin, bir ölür bin diriliriz. Bu vatanı kimseye bırakmayız, bırakmayacağız da. Emniyet mensuplarına herkese çok teşekkür ederim. Bize sahip çıktılar. İnşallah Cihan’ımı da polis yapmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Şehit eşi Gülçin Karagözlü’nün babası Metin Turan da damadının yerinin cennet olduğunu bildiğini kaydederek, “Bugün güzel bir olay için burada toplandık. Kızım ameliyata gitti. Bir torun bekliyoruz, onun sevincini yaşıyoruz. Babasının şehit olmasından dolayı torunumuz bizim için çok değerli, keşke babası da olsaydı, bu mutlu günü görseydi, çok arzulardım. Umuyorum ki o bizim şuan aramızda görüyor, duyuyor. Babasının ismini yaşatacak Bilal Cihan, Allah ona ve annesine uzun ömürler versin. Ona en iyi yaşam standartlarını sunmak bizlerin en büyük vazifesi olacak, düşmanlar sevinmesin bir Bilal Cihan daha geliyor. Bu vatan için o da gerekli yerlere gelecektir. Damadımın mekanı cennet biliyorum” açıklamasında bulundu.

“İnşallah vatanımıza çok güzel hizmetler yapacak”

Aileyi hastanede ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betul Sayan Kaya, ailenin her zaman yanlarında olduklarını söylerken, yeni doğal bebeğe ise hediye taktı. Bakan Kaya “Doğum yapacağını bildiğim için ziyaret etmek istedim. Bilal Cihan ismin verdikleri evladımızı Allah sağlıklı, vatana, millete hayırlı evlat eylesin. Dünyaya gelen her can bizim için bir umut, inşallah vatanımıza çok güzel hizmetler yapacak. Biz her zaman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlar bize şehidimizin emaneti, bugünde bu mutlu günde yanlarında olmak bizde huzur ve mutluluk verdi” dedi.