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Şehidin İstanbul’daki babaevine ateş düştü

Hakkari’de PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Hakkı Doğan’ın baba ocağına ateş düştü.

Şehidin İstanbuldaki babaevine ateş düştü

17 Eylül 2016 23:29
Şehidin İstanbul’daki babaevine ateş düştü - Tıkla İzle

Hakkari’nin merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Erbaş Hakkı Doğan’ın İstanbul Sancaktepe’de bulunan baba ocağına ateş düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatılırken, mahalleli ve yakınları taziye için eve akın etti. Acılı anne Medine Doğan ile baba Erol Doğan, taziyeleri kabul etti. Şehit Uzman Erbaş Doğan için burada dualar okundu.

Şehidin acılı amcası Hasan Uğur, “Bugün şahadet haberini aldık. Ne mutlu ki Rabbimize bize böyle bir şey nasip etti, yıkılmayacağız. Gördüğünüz gibi ağlamıyoruz. Herkes dimdik ayakta duruyor. Vatanı bölmek isteyenleri sevindirmeyeceğiz. Vatan sağ olsun ne diyelim. Rabbim şefaatine nail eder inşallah, mekanı cennet olur inşallah. Tüm asker ve polisimize Rabbim kolaylıklar versin” dedi.

Şehit Hakkı Doğan'ın cenazesinin yarın Pendik Dumankaya Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samandıra mezarlığına defnedileceği öğrenildi. 

Murat Solak
 

Etiketler: şehit


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