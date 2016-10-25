Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Çeçen’in naaşı, Bingöl’den Tokat’a askeri uçakla getirildi. Tokat Havalimanı’nda şehidi, şehidin babası Metin Çeçen ile şehit Emrah Çeçen’in daha önce görev yaptığı Diyarbakır’da yine kendisi gibi jandarma uzman çavuş olan kardeşi Burak Çeçen başta olmak üzere ailesi ve Tokat protokolü karşıladı. Şehidin cenazesini yakınlarının uçağa girerek almak istemesi sonucu ise kısa süreli kargaşa yaşandı. Şehidin kardeşi Burak Çeçen, yakınlarının yardımı ile uçağa girerek abisinin tabutuna sarıldı. Baba Metin Çeçen ise, “Baba yüreği ben dayanamıyorum ama siz susun” diye cenazeye katılanları teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi tören mangasının omuzlarında tekbir getirilerek cenaze aracına taşındı. Turhal Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile şehidin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrasında Turhal ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.