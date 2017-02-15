Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın naaşı Adana’da düzenlenen askeri düzenin ardından Samsun-Çarşamba Havalimanında acılı bir şekilde karşılandı. 1 yıllık evli olan ve 6 aylık hamile olan eşi Büşra Kayan ile annesi Nariye Kayan ve şehidin kardeşleri cenazenin havalimanına inmesi ile sinir krizi geçirdiler.

Şehidin beraber görev yaptığı arkadaşları da aynı uçaktan inerken, gözyaşlarına hakim olamadılar. Birbirlerine sarılarak ağlayan görev arkadaşlarını diğer komutanlar teselli etti.

Samsunlu şehidi karşılamaya Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve şehidin yakınları katıldı.

Geçici görev için Hatay'a gitmiş

Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın babası Yaşar Kayan'ın 17 yıl önce vefat ettiği, kendisinin 5 kardeşten 4'üncüsü olduğu ifade edildi. Şehit Kayan'ın görev yerinin Ankara olduğu, geçici görevle Hatay'a gittiği ifade edildi.

Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ladik ilçesine doğru yola çıktı.

Erdi Demür - Kenan Akyüz