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Şehidin nişanlısından ‘Hayallerimiz vardı’ ağıdı| Adanalı şehit Özel Harekat Polisi Erhan Konuk

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Özel Harekat Polisi Erhan Konuk'un acı haberi baba evine ulaştı. Şehidin nişanlısı Nur Ayaz, “Hayallerimiz vardı. Erhan beni nasıl bıraktın” diyerek ağıt yaktı.

Şehidin nişanlısından Hayallerimiz vardı ağıdı| Adanalı şehit Özel Harekat Polisi Erhan Konuk

06 Ağustos 2017 11:38
Şehidin nişanlısından ‘Hayallerimiz vardı’ ağıdı - Tıkla İzle

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı. Çatışmada, özel harekat şubesinde görevli Erhan Konuk şehit oldu, bir polis yaralandı. Konuk’un şehadet haberi Pozantı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan şehidin yakınları baba evine gelip taziyelerini aileye iletirken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası kamyon şoförü Fehmi Konuk'un güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Şehidin evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nur Ayaz ise taziye evine geldiğinde, “Hayallerimiz vardı. Erhan beni nasıl bıraktın? Nasıl aldılar seni benden. Allah’ım nasıl kıydılar ona. Sabır ver Allah’ım. 3 ay sabır edemiyorum bir ömür nasıl sabır edeceğim” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Polis Özel Harekat Erhan Konuk’un cenazesinin ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi. 

Umutcan İşledici


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