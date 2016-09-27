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Şehidin nişanlısından yürekleri yakan veda

Şırnak-Van karayolunun güvenliğini sağlayan askerlere terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin 20 günlük nişanlısı Aslı Ada, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Hiçbir hayallerin yarım kalmayacak, seni çok seviyorum" diye gözyaşı döktü.

Şehidin nişanlısından yürekleri yakan veda

27 Eylül 2016 12:54

Dün Şırnak - Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda şehit düşmüştü. Şehit Alda'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kayseri'ye getirildi. Cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camii'ne getirilen şehit Alda'nın cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin 20 gün önce nişanlandığı öğrenilirken, nişanlısı Aslı Ada, şehidin Türk bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Nişanlısının parkasını giyen Aslı Ada, "Hiçbir hayallerin yarım kalmayacak. Kalabalığı çok seviyordun, bak herkes burada. Seni çok seviyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Alda'nın cenazesi, Kalemkırdı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Talas ilçesinde defnedilecek. 

Alparslan Ötüken - Turan Bulut

Etiketler: şehidin nişanlısı


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