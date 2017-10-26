Şehidin şarkısı yürekleri yaktı

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki 3. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Fatih Türesel Kışlası’nda vatani görevini yapan, asker arkadaşları ve komutanları tarafından oldukça sevilen Sefa Parhan'ın, terhisine günler kala Orhan Ölmez’in ‘su misali’ adlı şarkısını seslendirdiği ortaya çıktı. Çekilen videoyu ‘Anca böyle geçer günler. Amatörce yaptık bir şeyler’ notu ile sosyal medya hesabından paylaşan şehit er Parhan’ın yanık sesi dinleyenlerin yüreklerini yaktı.

Aslen Şanlıurfalı olan, ailesinin İzmir’de yaşadığı öğrenilen şehit er Sefa Parhan’ın naaşı, askeri törenle memleketine uğurlanacak.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Er Sefa Parhan’ın cenazesi olay mahallinin 800 metre ilerisinde bulunmuştu.

Uğur Arslan