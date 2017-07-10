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Şehidin son paylaşımı yürek burktu!

Hakkari’de şehit olan uzman çavuşun sosyal medyadaki son paylaşımı yürekleri burktu.

Şehidin son paylaşımı yürek burktu!

10 Temmuz 2017 20:52

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında 22 yaşındaki sözleşmeli er Harun Arvas şehit oldu. 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığında görev yapan Arvas’ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise herkesi hüzünlendirdi. 2015 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Arvas'ın en son, “Kendim uzak haylim yakın, resmime bakıp ağlamayın sakın, kıymetim varsa duvara asın, kıymetim yoksa ateşe atın....” sözlerini paylaştığı öğrenildi.  

Abdullah Çibir
 

Etiketler: hakkari, uzman çavuş


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