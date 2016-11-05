Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonrasında şehit düşen Nevşehirli şehit polis memuru Semih Turgut’un 22 Ekim tarihinde yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Şehit Polis Semih Turgut sosyal paylaşım sayfasında ki paylaşımında, Ali Kınık’ın 'Bildiğin Gibi Değil' şarkısının sözlerini paylaştı.

“Şehrin en karanlık yerinde duruyorum haydi durma

hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım

başımı yere eğme benim mazlum yerine koyma

allı pullu düşlerim vardı oysa

bir hayat böyle tersine dönmez bir yiğit böyle harcanmaz

dağlara taşlara bağırasım geliyor

içim yanıyor içim

bildiğin gibi değil…

bu bir hikayenin bitişi midir?

bu kanlı bir veda mıdır?

bu son savaşçının yediği kurşun

bu son kalenin de düşüşü müdür?

dalgaların çekilişi bayrakların yıkılışı

bu şarkıların susuşu mudur?

Ömrüm kanıyor ömrüm

bildiğin gibi değil…

ben bu hayata asiydim

böyle değildim

bir yıldız kaydı ömrümden ben dilemedim

işte herşeye sırtımı dönüp koşuyorum

sarı güller kahrolsun

ıslak gözler beyaz mendil kahrolsun

kahrolsun bu kaldırım bu nezaket mutluluk dilekleri

canım yanıyor canım

bildiğin gibi değil…”

Coşkun Sağlamdin