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Şehidin son paylaşımı yürekleri burktu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün içerisinde bulunduğu eski Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 38 yaşındaki bomba imha uzmanı Polis Memuru Semih Turgut’un sosyal medya hesabındaki son paylaşımı yürekleri burktu.

Şehidin son paylaşımı yürekleri burktu

05 Kasım 2016 09:08

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonrasında şehit düşen Nevşehirli şehit polis memuru Semih Turgut’un 22 Ekim tarihinde yaptığı paylaşım yürekleri burktu. 

Şehit Polis Semih Turgut sosyal paylaşım sayfasında ki paylaşımında, Ali Kınık’ın 'Bildiğin Gibi Değil' şarkısının sözlerini paylaştı.

“Şehrin en karanlık yerinde duruyorum haydi durma
hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım
başımı yere eğme benim mazlum yerine koyma
allı pullu düşlerim vardı oysa
bir hayat böyle tersine dönmez bir yiğit böyle harcanmaz
dağlara taşlara bağırasım geliyor
içim yanıyor içim
bildiğin gibi değil…
bu bir hikayenin bitişi midir?
bu kanlı bir veda mıdır?
bu son savaşçının yediği kurşun
bu son kalenin de düşüşü müdür?
dalgaların çekilişi bayrakların yıkılışı
bu şarkıların susuşu mudur?
Ömrüm kanıyor ömrüm
bildiğin gibi değil…
ben bu hayata asiydim
böyle değildim
bir yıldız kaydı ömrümden ben dilemedim
işte herşeye sırtımı dönüp koşuyorum
sarı güller kahrolsun
ıslak gözler beyaz mendil kahrolsun
kahrolsun bu kaldırım bu nezaket mutluluk dilekleri
canım yanıyor canım
bildiğin gibi değil…” 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: semih turgut


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