Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden, 28 yaşındaki İslam Akyüz'ün cenazesi havayoluyla Adana'ya getirildikten sonra helallik alınmak üzere Sarıçam ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan baba evine götürüldü.

Şehit askerin annesi Ayşe, babası Mustafa Akyüz ile 1.5 yaşındaki kızının annesi Nazmiye Akyüz ile çok sayıda yakını cenaze arabasında bulunan tabutuna dokunarak uzun süre gözyaşı döktü.

Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı tören için Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Burada ağıt yakan şehidin eşi Nazmiye Akyüz, “Allah onları da yaksın; çocuğum babasız kaldı. Yuvam yıkıldı aşkım. Aşkım, her şeyim. Ben ne yaparım sensiz İslam? Yuvam benim, her şeyim. Yanıyorum Allahım” diyerek feryat etti.

Şehidin annesi Ayşe Akyüz ise “Kara kuzum ne yaptın bize? Duy sesimi” diyerek gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan anne, “Görülecek halin yok da ondan mı göstermiyorlar seni bana” diyerek, oğlunu son bir kez daha göremediğini dile getirdi.

3 erkek kardeşi olduğu öğrenilen şehidin bir kardeşi de “Ben götürdüm seni oraya” diye ağladı.

Şehidin babası Mustafa Akyüz ise defalarca “Toprağına kurban olurum” şeklinde haykırdı.

Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Arif Gökce kıldırdı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından Buruk Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Cenaze törenine şehit yakınlarının yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin 1.5 yaşındaki kızının, yaşananlardan etkilenmemesi için cenaze törenine getirilmediği öğrenildi.

Nuri Pir - Umutcan İşledici



