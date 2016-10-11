9 Ekim tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Durak Hudut Bölük Komutanlığı’nın yakınında bulunan askeri kontrol noktasına PKK’lı teröristler tarafından patlayıcı yüklü araçla yapılan saldırıda 10 asker şehit olmuş, 5 sivil de hayatını kaybetmişti. Şehit askerlerden 23 yaşındaki Onbaşı Evren Kara için memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından Pazar Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Mazlum Nurlu, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kıyıcı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce Alaşehirli vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Menduha Kara ve babası Galip Kara törende ayakta durmakta zorlanırken, şehidin kardeşleri sık sık tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Şehidin amcasının kızı Meryem Kara, “Kırmızı al bayrağa sarıp geri gönderiyorlar. Hainlere lanet olsun. Biz burada dimdik ayaktayız. Yıkılmadık yıkılmayacağız” dedi. Şehidin ağabeyi Mustafa Kara da kardeşinin tabutunun önündeki fotoğrafı öperek, “Hainler sevinmesin. Bizde erkek çok. Sülalede erkek çok bizde” dedi.

Sözlüsünün künyesini elinden düşürmedi

Şehidin 7 yıllık sözlüsü Merve Sarıtaş da gelecek hayalleri kurduğu şehit Evren Kara’nın askeri künyesini bir an olsun elinden bırakmadı. Tabuta sarılarak ağlayan Merve Sarıtaş’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Terhisine bir ay kalan şehidin tabutunun üzerine damatlık ceketi konuldu

4 kardeşi olan şehit Evren Kara’nın terhisine bir ay kaldığı öğrenilirken, askerden sonra 7 yıldır görüştüğü sözlüsü Merve Sarıtaş ile evlenmeyi planladığı belirtildi. Damatlığı da hazır olan Evren Kara’nın damatlık ceketi al bayraklı tabutunun üzerine konuldu. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak, gözyaşları arasında Killik Mahallesi Şehitliğine defnedildi.

Manisa 2 günde 2 şehit acısı yaşadı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırıda Onbaşı Evren Kara’yı şehit veren Manisa’ya bir acı haber de Ankara’dan geldi. 30 Eylül tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda PKK’lı teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda yaralanan Manisa'nın Salihli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Süleyman Gür (25), tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. 3 aylık evli ve eşinin ise hamile olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür için de bugün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

Aykut Yeniçağ - Nurettin Doğan - Önder Aydın