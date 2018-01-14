Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

Siirt’in Baykan ilçesi Çukurca Köyü Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, karakol içerisinde mescit yapımına başlamış ancak 24 Temmuz 2017'de teröristlerce düzenlenen saldırı nedeniyle, mescidi tamamlayamadan şehit olmuştu. Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlanırken, ilçe merkezinde de Niğde ve Baykan Belediyelerince şehidin adının verildiği park yapıldı. Park ve mescidin açılışı düzenlenen törenlerle yapıldı.

Açılışlara, şehit Astsubay Akdağ'ın babası Zekeriya, dedesi Mehmet, babaannesi Emine Akdağ ve yakınları, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İlçe Kaymakamı Cuma Çotu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit ve diğer yetkililer katıldı. Park açılışı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Şehit Akdağ'ın babaannesi Emine Akdağ, “Torunum için dik duracağım" dedi.

Şehit dedesi Mehmet Akdağ da törende duygulandı. Vali Atik, şehit yakınlarına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

“Şehidin kanı yerde kalmadı”

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Atik, şehidin kanının yerde kalmadığını, şuanda bu ailenin karşısına bunun hesabını sorarak çıkmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Vali Atik, "Ben Yakup kardeşimin şehit olduğunda naaşının, Tokat'a gönderildiği sırada Tugay Komutanlığında bir konuşma yapmıştım ve demiştim ki, ‘Bunun hesabı soracağız.’ Şuanda bu ailenin karşısında bunun hesabını sorarak çıkmaktan dolayı da gururluyum. Oğlunuzun kanı yerde kalmadı. O sadece sizin evladınızdı bundan sonra milletin evladı oldu. Daha sonra Yakup kardeşimizin ismini yaşatmak istedik, adını parka verdik" dedi.

Baykan ilçesinin terörle anılan bir yer olmadığını da aktaran Vali Atik, halkın şehidine sahip çıktığını söyledi. Atik, "Bakın ne kadar mübarek bir insanmış ne kadar değerli bir evlat yetiştirmişsiniz. Bir mescit inşaatı başlatmış ve biz onun başlattığı bu mescit inşaatını vasiyet olarak kabul ettik, emir telaki ettik ve biraz sonra da onun açılışını yapacağız" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit de şehit Yakup Akdağ'ın isminin yaşatılacağı parkın, Niğde Belediyesinin katkılarıyla yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Baykan Belediyesince şehidin dedesi Mehmet Akdağ'a fahri hemşehrilik beratı, parkın yapımında emeği geçenlere çeşitli plaketler verildi.

Mescitte namaz kılındı

Park açılışının ardından şehidin görev yaptığı Çukurca Köyü Jandarma Karakol Komutanlığındaki mescidin açılışı yapıldı. Vali Atik, açılışı şehidin ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaptı. Şehidin babası Zekeriya Akdağ, dedesi Mehmet Akdağ ve babaannesi Emine Akdağ, şehit Akdağ tarafından yaptırılan mescitte namaz kıldı, gözyaşlarına hakim olamadılar.

Mehmet Niyazi Deniz - Selami Deniz

