İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ölümlü trafik kazalarının azaltılması yönündeki talimatından sonra harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte sivil polislerce denetleme yapılmasına ilişkin genelgeyi 81 il emniyet müdürlüğüne göndermişti. Bunun üzerine Erzurum’da da 7 kişilik sivil bir denetleme ekibi oluşturuldu. Sivil trafik polisleri artık şehir içi belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ticari minibüs, otobüs ve taksiler ile şehirlerarası yolcu otobüslerinde de görev yapacak.

Denetimler toplu taşıma araçlarında ücret ödemek suretiyle sivil polisler tarafından gerçekleştirilecek. Önceden belirlenen güzergah boyunca yolcu olarak seyahat edecek polis, bu sürede sürücünün yaptığı indirme-bindirme, trafik ışıkları, yatay ve düşey işaretlere uyma, şerit kullanma ve değiştirme, fazla yolcu, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş ve dönüş kurallarına uyup uymadığını denetleyerek kural ihlallerini tek tek tespit edecek.

Uygulama noktasına kadar takip

Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen sürücü, resmi ekibin bulunduğu yere geldiğinde durdurulacak. Araçtaki sivil polis, kimliğini göstermek suretiyle görevini açıkladıktan sonra kural ihlalleri konusunda sürücü ve yolcuları bilgilendirerek cezai işlem uygulayacak.

Şehirlerarası yollarda denetim

Genelge doğrultusunda şehirlerarası yollarda da sivil trafik polislerince 24 saat esasına göre denetim yapılacak. Bu amaçla personel sadece komşu illere, aynı gün içerisinde yolcu olarak gidip gelecek. Seyahat süresince şoför ve karayolu gözlemlenerek, sürücünün telefonla konuşma, çalışma ve dinlenme süreleri, yolcuların emniyet kemeri konusunda uyarılıp uyarılmadığı, sigara içme ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı tespit edilecek.

Yıl boyunca sürecek

Sürücünün kural ihlali yaptığının tespiti halinde “ihlal tespit tutanağı” düzenlenerek gidilen ilin otogarındaki trafik görevlilerine teslim edilecek ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Aynı ilde birden çok personel görevlendirilmesi halinde farklı otobüs ve firmalarla seyahat edilecek. Aynı güzergahta görevli personel aynı otobüste görev yapmayacak ve biletler farklı saatlerde alınacak. Denetimler yıl boyunca aralıksız devam edecek.

Erzurum'da da denetim başladı

Erzurum’da da sivil trafik polisleri Palandöken ilçesinde uygulama yaptı. Yıldızkent semtinden kent merkezine giden bir özel halk otobüsüne binen sivil polis, ilçe çıkışına geldiğinde uygulama noktasında sürücüden aracı durdurmasını istedi. Yol boyunca sürücünün kural ihlali yapıp yapmadığını kontrol eden sivil polis, uygulama noktasında kimliğini açıklayarak hem sürücüye hem de yolculara uygulamanın içeriğini anlattı. Sivil denetim sürücüleri şaşırtırken, yolcular ilk kez karşılaştıkları uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

"Can güvenliklerini sağlamak istiyoruz"

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine Erzurum’da da artık sivil denetim uygulaması yapmaya başladıklarını belirten Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Zeki Özkan, özellikle ana arterler üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirdi. Sivil ekiplerin güzergah boyunca kural ihlallerini not alarak uygulama noktasında resmi ekiplere bildirdiğini kaydeden Müdür Özkan, "Bu uygulama periyodik olarak devam edecek. Bizim amacımız burada sürücülere ceza yazmak değil, hem kendilerinin hem de vatandaşların can güvenliğini sağlamak" diye konuştu.

Selçuk Kaya