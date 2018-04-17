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Şehir içinde Off-Road heyecanı

Turkcell Platinum ve Yaban Akademi işbirliğiyle Maslak’ta 200 dönümlük alanda kurulan pistte sürücüler Off-Road heyecanı yaşayacaklar.

Şehir içinde Off-Road heyecanı

17 Nisan 2018 13:53

Turkcell Platinum, outdoor alanında en çok ilgi duyulan alanlarından biri olan off-road aktivitesini şehrin kalbine taşıdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu amaçla Maslak’ta Yaban Akademi işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Platinum Off-Road Park, yarış severlerin kullanımına açıldı. 200 dönümlük arazinin üzerine kurulu Off-Road Park’ta, yarış pisti ve deneyim alanın yanı sıra eğitim alanları da bulunuyor. 

“Turkcell Platinum müşterilerine sürprizlerimiz sürüyor” 

Yeni açılan Turkcell Platinum Off-Road Park ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum’da hayata geçirdiğimiz sürpriz yeniliklerle müşterilerimizi şaşırtmaya devam ediyoruz. Turkcell Platinum ile tam 14 yıldır müşterilerimizin hayatına nasıl daha fazla keyif, konfor ve hız katabileceğimizin üzerine çalışıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde Turkcell Platinum müşterilerine şehrin ortasında şehrin karmaşasından kaçış fırsatı verirken, kendilerine Off-Road Park’a ayrıcalıklı giriş imkânı tanıyoruz. Platinum’a her geçen gün eklediğimiz yeni ayrıcalıklarla müşterilerimize daha zengin bir dünya sunuyoruz. Turkcell Platinum’la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz.”  

 

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