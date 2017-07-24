Şehir magandaları caddede drift yaptı, havaya ateş açtı

Başkent’teki bir caddeyi trafiğe kapatan şehir magandaları dehşet saçtı. Trafiğin durmasına aldırış etmeyen şahıslar, cadde üzerinde araçlarla drift yapmaya başladı. Cadde üzerindeki bir apartman sakininin cep telefonuyla çektiği görüntüler, magandaların ne kadar rahat hareket ettiğini gözler önüne serdi. Drift yapan araçları izleyen şahıslardan bazılarının havaya silahla ateş açması yürekleri ağza getirdi. Şehir magandaları, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görmesi üzerine araçlarıyla birlikte kaçtı.

Abdullah Sarıca