Dedektif gibi tüm güvenlik kameralarını toplayan öğretmen babanın çabalarına rağmen saldırgan 14 gündür yakalanamadı.

Olay, 10 Kasım günü saat 09.43 sıralarında Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sınıf öğretmeni Turgut Kaçar’ın 20 yaşındaki yüzde 84 engelli oğlu Ömer Kaçar, babasıyla buluşmak için bindiği şehiriçi minibüsünden Batı Gazi Bulvarı’nde indi. Yolun karşı tarafına geçmek istediği anda park yerinden çıkan bir otomobilin korna çaldığı Ömer Kaçar, geri adım atarak aracın geçmesini beklemeye başladı.

Herkesin gözü önünde vurmaya başladı

Bu sırada Ömer Kaçar’ın arakasında gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, fiziksel engeli nedeniyle hareketleri kısıtlı olan Kaçar’ı önünden çekilmesi konusunda sert bir dille uyardı. Kaçar’ın ‘Sus’ cevabı üzerine sinirlenen şehir magandası, herkesin gözü önünde engelli genci tekme tokat dövmeye başladı. Çevredekilerin bakışları arasında metrelerce dövülerek itilip kakılan gencin yardımına bir bayan yetişti. Bayan, Kaçar’ın kanayan burnunu silerek sakinleştirmeye çalıştı.

Öğretmen baba dedektif gibi çalıştı

Yoldan geçen sürücülerin müdahale ettiği saldırgan, bölgeden uzaklaştı. Oğluyla buluşacağı yere geldiğinde olayı öğrenen öğretmen baba Turgut Kaçar, olayla ilgili bilgileri aldıktan sonra saldırganın yakalanması için polise ihbarda bulundu. Bununla da yetinmeyen baba, dedektif gibi iz sürerek çevredeki 4-5 iş yerinden temin ettiği güvenlik kamerası görüntülerini emniyete teslim etti. Baba Kaçar’ın tüm bu çabalarına rağmen geçen 14 günlük süre zarfında polis, saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadı.

“Cezalandırılmasını istiyorum

Yaşadığı korku dolu anları güçlükle anlatan Ömer Kaçar, “Dolmuştan indim. Babamın okula geçecektim. Yolun kenarında babamı telefonla arıyordum. Karşıya geçecekken bir araba gelip düdük çalınca kenara geldim. Bu sırada bir adam yanıma gelip ‘kenara çekil lan’ dedi. Ben de ‘Sus’ deyip cevap verince, bana yumruk atmaya başladı. Beni döverken yoldan geçenler yardım etmedi. Sadece bir kadın gelip kanayan burnumu sildi. Beni döven kişi 14 gündür geçti halen yakalanmadı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Barlas

AYDIN