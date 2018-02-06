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Şehir merkezinden kışlaya taşınan tanklar vatandaşı şaşırttı

Kocaeli ilinde bulunan 1. Motorlu Piyade Tugayı Seymen Tank Taburu, askeri konvoy ile Sakarya Taşkısığı Kışlası’na taşınıyor. Şehir merkezinden geçmekte olan askeri konvoyu ve kışlaya taşınan tankları gören bazı vatandaşlar şaşırırken, bazıları da askere karşı sevgi gösterisinde bulundu.

Şehir merkezinden kışlaya taşınan tanklar vatandaşı şaşırttı
Şehir merkezinden kışlaya taşınan tanklar vatandaşı şaşırttı - Foto Galeri

06 Şubat 2018 14:46

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ilinde bulunan 1. Motorlu Piyade Tugayı Seymen Tank Taburu’nun peyderpey Sakarya ili Adapazarı ilçesinde bulunan Taşkısığı Kışlasına taşınma işlemleri başladı. Sabah saatlerinde 3 tank, 6 unimog, askeri personel taşıyan araçlar ve askeriyede bulunan malzemelerin bir kısmı Kocaeli’nin Başiskele ilçesinden hareket etti. Taşınmada bir adet ambulans ve trafik polisleri konvoya eşlik ederken, güzergahta olumsuzluk yaşanmaması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Sakarya şehir merkezinden geçen askeri konvoyu gören vatandaşlar ise karşılaştıkları onlarca araçlık askeri sevkiyat karşısında şaştı kaldı.

Askeri araçlar ve tankların sevkiyatı yapıldığı esnada yoldan geçen ve konvoyu gören vatandaşlar ise sevgi gösterisinde bulundu. Konvoyda bulunan askerler de vatandaşa asker selamıyla karşılık verdi. Kimi vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılıp o anları kayıt altına aldı. Taşınma işleminin 1 hafta süreceği belirtildi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

 

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