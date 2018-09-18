Şehir sular altında



Kuzey Carolina eyaletinin Wilmington şehri, Florence kasırgası sebebiyle sular altında kaldı. Yetkililer, 120 bin kişilik şehrin sular altında kalan mahallelerinde mahsur kalan insanları kurtarmaya devam ederken bir yandan yiyecek, su ve branda dağıtıyor.

Bölge yetkilileri, şehrin bir yolunun kısa bir süre önce trafiğe açıldığını belirterek, felaketten etkilenen insanlara ulaşmak için şehre büyük askeri kamyonetler ve helikopterler getirildiğini açıkladı.

32 KİŞİ ÖLDÜ

Florence kasırgasında 3 eyalette toplam 32 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 25 olarak ifade edildi. Kasırganın şiddetinin azaldığını bildiren yetkililer, yağmur yoğunluğunun az, rüzgarın ise orta şiddette estiğini kaydetti.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yağışın durmasına rağmen tehlikeli sel sularının gelmeye devam edebileceğini bildirdi. Cooper, "Çok fazla şey oluyor" diyerek, kasırganın kötü derecede etkilediği bölgelerden kurtarılan şehir sakinlerini bu bölgelerden uzak durmaları için uyardı.

Yardım ekipleri Wilmington'da New Hanover bölgesinde 700 kurtarma gerçekleştirdi. Bölgedeki ev ve iş yerlerinin yüzde 60'ının da hala elektriği bulunmuyor. Wilmington Belediye Başkanı Bill Saffo, şehre daha fazla yakıt getirmek için valilikle çalışmalara devam ettiğini söyledi. Saffo, "Şehirde işler olabildiğince ilerliyor" diye konuştu.