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Şehir Tiyatroları Buluşması sona erdi

Adana Büyükşehir Belediyesi 3. Şehir Tiyatroları Buluşması, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği “Jeanne D’arc’ın Öteki Ölümü” isimli oyunla son buldu.

Şehir Tiyatroları Buluşması sona erdi

31 Ekim 2016 10:42

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Yoğun talepten dolayı koltuk sayısı yetersiz kaldığı için, salonlara sandalyeler yerleştirilmek suretiyle sanatseverlerin oyunları izlemesi sağlandı.
Etkinlikte, iki ayrı salonda, toplam 20 gösterim ile Adanalılara tiyatro ziyafeti sunuldu. 13 gün boyunca, W. Shakespeare’den Aziz Nesin’e kadar çok sayıda önemli oyun yazarının eseri sahnelendi. 11 bin izleyicinin salonları doldurduğu ‘3. Şehir Tiyatroları Buluşması’ tüm sanatseverlere görsel bir şölen yaşattı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürü İsmail Dikilitaş da, Şehir Tiyatroları Buluşması’yla ilgili şunları söyledi:
"Bu yıl şehir tiyatroları buluşmasının üçüncüsünü yaptık. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ‘2. Şehir Tiyatroları Buluşması’ ile İstanbul’da ‘Yılın En iyi Tiyatro Hareketi’ ödülüne layık görülmüştük. Bu yıl da aylar süren bir çalışmanın ardından ‘3. Şehir Tiyatroları Buluşması’ ile 11 bin izleyiciye ulaşarak yakalanması zor bir rekora daha imza attık. Adanalı izleyicilerin koltuklarımızı boş bırakmaması beni çok mutlu etti. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim."
 


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