‘3. Şehir Tiyatroları Buluşması’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Azerbaycan Bakü Belediye Şehir Tiyatrosu, K.K.T.C. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, KKTC Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Zonguldak Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Alanya Belediye Tiyatrosu, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Giresun Belediye Tiyatrosu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekipleri katıldı.

Yoğun talepten dolayı koltuk sayısı yetersiz kaldığı için, salonlara sandalyeler yerleştirilmek suretiyle sanatseverlerin oyunları izlemesi sağlandı.

Etkinlikte, iki ayrı salonda, toplam 20 gösterim ile Adanalılara tiyatro ziyafeti sunuldu. 13 gün boyunca, W. Shakespeare’den Aziz Nesin’e kadar çok sayıda önemli oyun yazarının eseri sahnelendi. 11 bin izleyicinin salonları doldurduğu ‘3. Şehir Tiyatroları Buluşması’ tüm sanatseverlere görsel bir şölen yaşattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ve Tiyatro Şube Müdürü İsmail Dikilitaş da, Şehir Tiyatroları Buluşması’yla ilgili şunları söyledi:

"Bu yıl şehir tiyatroları buluşmasının üçüncüsünü yaptık. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ‘2. Şehir Tiyatroları Buluşması’ ile İstanbul’da ‘Yılın En iyi Tiyatro Hareketi’ ödülüne layık görülmüştük. Bu yıl da aylar süren bir çalışmanın ardından ‘3. Şehir Tiyatroları Buluşması’ ile 11 bin izleyiciye ulaşarak yakalanması zor bir rekora daha imza attık. Adanalı izleyicilerin koltuklarımızı boş bırakmaması beni çok mutlu etti. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

