Şehir üniversitesi KAÜ, Cloud binası ile geleceğe hazırlanıyor

KAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Sayın Serhat Akpınar önderliğinde Cloud binasının 9 kat ve 1200 kişi kapasiteli ve geleceğe yönelik plan ve projeleri hayata geçirilmek üzere belirlendi.

Konu ile ilgili KAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Akpınar; ‘‘KAÜ, Cloud binası ile kaliteli ve yüksek standartlar içeren eğitim hizmeti verecek. Lefkoşa’nın en canlı bölgelerinden biri olan Dereboyu’nda yer alan Eğitim ve Araştırma Merkezimizle, öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim sağlamak, özellikle uygulama ve araştırma alanlarında olanak sağlayarak gelişimlerine devam ettirmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında bir şehir üniversitesi olarak KAÜ’nün Arabahmet bölgesinde öğrencilerine aktif yaşam içinde kaynaşma ve yaşama olanağı sağlamakta öncü olduğunu, bunun yeni dönemde Cloud binasıyla Dereboyu’nda devam edeceğini, 2018 yılı Eylül ayında açılacak olan merkezimizin yeni dönemde en yeni teknolojik donanımıyla sağlık alanında eğitim vermek amacıyla öğrencilerini bekliyor olacak” dedi.

KAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu (SMYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turgay Akalın ise; ‘‘Özellikle Türkiye’de sağlıkla ilgili oluşturulan yeni yapılanmalar ve bunların adamıza yansıması kaçınılmaz olarak yeni akademik kadroların planlanmasına yol açmakta, sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla eğitim sektörü günden güne gelişmektedir. KAÜ olarak Dereboyu’ndaki yeni binamız ile sağlık alanında planlanan eğitim ve araştırmaların çekim merkezi olma yolundayız. Sağlık meslekleri dünyanın her yerinde, her zaman ihtiyaç duyulan mesleklerdir. Bu yüzden gerek yatırım olarak sağlık sektörüne gerekse de sağlık alanındaki eğitim kurumlarına ilgi giderek artmaktadır.’’ diyerek KAÜ SMYO programlarında teori ile pratiğin en yeni teknolojik ürünlerle donatılmış laboratuvar ortamında uygulanacağını söyledi.

